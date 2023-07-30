Прекращай бояться: 6 способов справиться с панической атакой

Самое главное, что нужно помнить при панической атаке, – от нее нельзя умереть. Это просто сильная нарастающая тревога, которая уже через несколько минут пойдет на спад. Совладать с этим страхом и успокоиться вполне реально, главное – знать, что именно нужно делать во время панической атаки. Мы собрали несколько действительно работающих способов справиться с ней.