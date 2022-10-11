Что такое брезгливость?

Что означает брезгливость?

В детстве меня называли привередой, потому что я не могла есть пищу, приготовленную не дома. Мою однокурсницу считали избалованной только из-за того, что она не выносила вида чужих волос в раковине. А приятеля, который отказывается делиться своим яблоком, называют жадиной. Брезгливость частенько ставит в неловкие ситуации.

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Еда и все, что с ней связано, – западня для брезгливых людей. Например, один молодой человек искренне веселится, когда его девушка пытается отстоять статус-кво личных столовых приборов. А Свете просто трудно представить, как можно есть вилкой, которой до нее пользовались другие. Она пробовала избавиться от этого пунктика, но как только переходила на общие столовые приборы, зарабатывала то стоматит, то раздражение на губах. «Уверенность, что только личная вилка и ложка отражают атаки микробов, сродни вере в обереги. Окружая себя своими предметами, девушка создает свои границы, мир, в котором она чувствует себя комфортно», — говорит врач-психотерапевт Института психотерапии и клинической психологии Оксана Дерен. А еще возможно, что подсознание Светы осведомлено о ее слабом иммунитете и с помощью повышенной брезгливости защищает ее от чужих бактерий.

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Брезгливость в еде

Многие не переносят совместного поедания пищи. «Ненавижу, когда кто-то пытается продегустировать заказанное мною блюдо. Я понимаю, что у соседа всегда вкуснее, но, как только чужая вилка нарушает границы моей тарелки, аппетит пропадает. Мне легче съесть жареную саранчу, чем бутерброд, надкушенный другим человеком», — сокрушается 27-летний менеджер Андрей. Нежелание делиться своей едой – это не столько физиологическое отвращение к факту совместной трапезы, сколько потребность оградить свою жизнь и личное пространство от вторжения других людей. Ведь еда – один из источников жизни, и совместное застолье всегда носило сакральный характер, обозначающий духовное единение. Поэтому нежелание есть с другими людьми из одной тарелки – это подсознательная попытка дистанцироваться от окружающих и сохранить неприкосновенным личное пространство.

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Как проявляется чувство брезгливости

Кстати, брезгливость, связанная с защитой пространства, проявляется и в трепетном отношении к вещам. Подростком ты удивляла подруг, которые из благих побуждений предлагали поменяться кофточками, но получали отказ? И даже мама, ожидавшая, что уже большая дочка раскулачит ее гардероб, удивлялась, что ты довольствуешься только своей одеждой. Вероятно, так ты отстаивала свое право на самостоятельность, подспудно желая не походить на других. Ведь надеть чужую одежду – это то же самое, что влезть в чужую шкуру.

Чужой запах тоже подобен чужой одежде. Если тебе неприятно, когда мужчина накидывает тебе на плечи свой пиджак, то, скорее всего, ты пока не готова признать его своим. А если, наоборот, ходишь по дому в его футболке, то хочешь поскорее записаться в его родственники.

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Брезгливость в сексе

Отдельная тема – брезгливость и секс. По мнению специалистов, отторжение чего-либо в постели – это способ уйти от психологического давления партнера. Если какое-то предложение вызывает внутренний протест, а в силу воспитания или из-за боязни обидеть любимого сказать об этом неудобно, находится другой выход. Например, тебе с подросткового возраста говорили, что догги-стайл (тогда, конечно, это называли иначе) унижает женщину. Повзрослев, ты понимаешь, что это предрассудки, но бессознательному на это наплевать, оно не прекратит посылать организму команду защиты, и против своей воли ты будешь терзаться стыдом. (Это уже не говоря о более интимных вопросах в сексуальных отношениях).

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С другой стороны, брезгливость по отношению к чужому телу и его запаху может быть вызвана тем же инстинктом сохранения. Замечено, что люди со слабой иммунной защитой и склонностью к развитию патогенной микрофлоры гораздо чаще принимают душ до и после секса и требуют того же от партнеров. Однако возможно, что поход в ванну после любовных утех – это своеобразный акт очищения. Ведь многие люди сами не подозревают того, что их подсознание обременено стереотипами, отождествляющими секс с чем-то грязным и порочным. Им кажется, что они просто чистюли.

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Другие проявления чувства брезгливости

Ты души не чаешь в своем щенке, но убирать за ним продукты его жизнедеятельности заставляешь себя через силу. Отвращение к фекалиям обусловлено угрозой здоровью. Именно в них обитают клостридии – бактерии, вызывающие газовую гангрену, дизентерию, холеру и гепатит. Поэтому у многих, а особенно у тех, чья иммунная защита слаба, однозначно отрицательная реакция на запах и вид любых испражнений, даже если они принадлежат их детям. То есть любовь сама по себе, а генетический страх сам по себе.

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У брезгливости к волосам в раковине или на подушке тоже архетипическая подоплека, она сродни страху перед трупами. «Выпавшие волосы считываются подсознанием как омертвевшая, отвергнутая организмом часть, — рассказала врач-психотерапевт Института психотерапии и клинической психологии Оксана Дерен. — Такие же эмоции у многих вызывают остриженные ногти». Дело в том, что эволюцией в нас заложена программа страха перед всем умершим, так как трупный яд смертельно опасен для человека. При этом под такую установку автоматически попадают и вполне безвредные «отходы» вроде выпавших волос – организм включает программу самозащиты на всякий случай.

Как избавиться от брезгливости?

Даже если ты понимаешь природу чьего-то повышенного неприятия чужих вилок и волос, трудно с этим сталкиваться каждый день. Что делать, если твой любимый куда более нетерпим, чем ты сама, либо наоборот?

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«Бороться с повышенной брезгливостью другого человека очень сложно. Ведь такая манера поведения появляется еще в раннем детстве, — говорит врач-психотерапевт Оксана Дерен. — Года в три у ребенка начинает формироваться свое я, и брезгливость это, в данном случае – один из способов обозначить границы личного пространства. У одного человека санитарный кордон ограничивается зубной щеткой и нижним бельем, а у другого даже его любимая ручка и компьютерная мышка имеют неприкосновенный статус. Например, единственному ребенку в семье сложно представить, что кто-то может воспользоваться его одеждой или взять напрокат предметы личной гигиены. Для него немыслимо есть из чужой тарелки. А люди, выросшие в окружении многочисленных родственников, уверены, что между близкими людьми все должно быть общим. У них "мы" превалирует над "я", а "наше" над "моим".

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Мальчик, воспитанный с сознанием того, что личное пространство – это святое, будет чувствовать себя некомфортно, если ты полезешь в его тарелку, – сработает бессознательный протест против вторжения на его территорию. Поэтому, прежде чем умыкнуть креветку из его салата, подумай, стоит ли так раздражать любимого.

Договориться с брезгливым мужчиной сложно, но можно. Если для тебя съесть пополам кусочек торта или понежиться вместе в постели, а не мчаться сразу в душ – важный элемент гармоничных отношений, скажи ему об этом и предложи расширить рамки. Пусть он поначалу угощает тебя десертом с твоей ложки, и, обнявшись, вы пролежите не полчаса, а пять минут. Даже это будет означать, что ты допущена в святая святых – его личное пространство.

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Чаще всего у каждого человека есть определенные пунктики, о которых он не в силах забыть даже ради большой любви. Предположим, именно ты не любишь делиться едой, но зато твой избранник испытывает мистический ужас перед раковиной с грязной посудой.

В подобных случаях вспомни о бартере – он давно доказал свою эффективность. Ты, например, освобождаешь его от мытья посуды (и больше не будешь слышать стенаний о том, что тарелка жирная, вода воняет хлоркой и эта посуда стоит ему пяти лет жизни). В обмен он перестает надкусывать все съедобное, что оказывается в твоих руках, и ты наконец вспомнишь, как это – съесть целое эскимо, а не довольствоваться огрызком на палочке. В случае с посудой и мороженым работает на 100%. Проверено на себе.